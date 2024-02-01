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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.

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