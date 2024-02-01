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Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 DEAŞ'lı şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 15 DEAŞ’lı şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonlarında yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

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