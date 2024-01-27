AK Parti - MHP Cumhur İttifakı İzmir Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, ilçe belediye başkan adayı belli oldu! İzmir ilçe belediye başkan adayları listesi 2024!
Türkiye genelinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar hızla devam ederken, siyasi partiler kendi adaylarını belirleme sürecine girdi. Adayların kim olacağı merak edilirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte haberin detayları...
2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde vatandaşlar, kendi ilçe ve şehirlerinde kimin belediye başkan adayı olacağını merakla bekliyor. Peki, AK Parti- MHP Cumhur İttifakı İzmir Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 İzmir ilçe belediye başkanı aday listesi!
İZMİR KARABURUN, KARŞIYAKA, KEMALPAŞA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
Ak Parti
AK Parti İzmir Karaburun Belediye başkan adayı Eyüp Kaykaç oldu.
AK Parti İzmir Karşıyaka Belediye başkan adayı İsmail Çiftçioğlu oldu.
AK Parti İzmir Kemalpaşa Belediye başkan adayı Galip Atar oldu.
Cumhur ittifakı ve CHP, İyi Parti ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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