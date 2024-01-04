AK Parti İstanbul, Ankara Adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları…
AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları merak ediliyor. 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin öncesinde vatandaşlar belediye başkan adaylarını öğrenmeye çalışıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için aratılmalar oldukça yoğun. Peki AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı mı?
AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarına dair meraklar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik olarak artıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'da seçilecek belediye başkanlarına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Adayların ne zaman açıklanacağına ilişkin net bilgiyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaştı. İşte konuya ilişkin detaylar...
AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu 4 Ocak Perşembe günü ziyarette bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız." dedi.
AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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- AK Parti İstanbul, Ankara Adayları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçim AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları…
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