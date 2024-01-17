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Mersin'de zehir tacirlerine operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Mersin’de zehir tacirlerine operasyon!

Son dakika haberine göre Mersin Emniyeti uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. 110 ekip 54 adrese baskın yaptı.

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