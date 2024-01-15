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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Klavye teröristlerine geçit yok | Yurt dışı fareleri algı peşinde

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Klavye teröristlerine geçit yok | Yurt dışı fareleri algı peşinde

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan askerler ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak terör örgütü PKK'yı öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, 133 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirlendiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yurt içinde tespit edilen 39 şüpheliden 18'inin yakalandığını belirtti.

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