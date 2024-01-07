İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı kim oldu? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
2024 yerel seçimleri, İstanbul'da büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Bu seçimde, il, ilçe ve mahallelerin yönetimine etki edecek olan belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi aktörler, kendi adaylarını belirlemek için yoğun bir çalışma içerisine girecekler. Peki başkan adayları kim olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen yerel seçim tarihi, zamanın yaklaşmasıyla birlikte merak konusu haline geldi. Vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin il, ilçe ve mahalleler için adaylarını heyecanla beklemeye başladı. Her bir parti, kendi stratejileri doğrultusunda en uygun isimleri belirlemek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Siyasi partiler ise İstanbul için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 7 Ocak Pazar (Bugün) Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan toplantı sonrasında belli olacak. Toplantının saat 14:00 gibi başlaması bekleniyor.
👉Bugün gerçekleşecek toplantıda Ak Partinin 11 büyükşehir ve 28 il belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor.
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;
İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu
07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;
Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin
2024 YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK? (AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ)
Ak Parti İstanbul Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti İstanbul Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KİMLERE OY VERİLECEK?
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde vatandaşlar aşağıdaki oy pusulaları için ayrı ayrı oy kullanarak seçimi tamamlayacak.
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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