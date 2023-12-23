İYİ Parti’de şimdi de ahlak kavgası! Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi

"DERİN İLİŞKİLER..."

Oktay Vural paylaşımında "İlginç... CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş. İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul "arka kapı diplomatı" aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti. Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..." dedi.