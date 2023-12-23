İYİ Parti’de şimdi de ahlak kavgası! Oktay Vural ile İbrahim Özkan birbirine girdi
Son dönemde istifalarla sarsılan İYİ Parti'de şimdi de ahlak kavgası çıktı. Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, partiden istifa eden İBB İYİ Parti eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı. "Muharrem Erkek'in adaylığını biliyordu. Çanakkale teşkilatını istifaya çağırdı" çıkışı yaptı. İddialara anında yanıt veren İbrahim Özkan, Oktay Vural'ı ahlak üzerinden hedef aldı: Oğlunuz Ankara BB'de çalışmaya devam edecek mi?
İYİ Parti'de kavga da kaos da bitmedi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük oy kaybeden partide Meral Akşener'e tepkiler dinmedi. Genel Başkan Akşener'in 'Yerel seçimde ittifak yok' mesajının ardından istifalar peş peşe geldi. İttifak yapılmasını savunan isimler, partiden ayrılırken kapı arkası siyaset ve operasyon mesajları gündeme geldi.
AKŞENER İSTİFASINI İSTEMİŞTİ!
Meral Akşener İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasını istedi. Sebebi ise İbrahim Özkan ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapılı kapılar ardında aday olacak isimleri belirlemesiydi.
Akşener'in CHP'ye operasyon vurgusu yapması ve "Savaş ilan ediyorum" demesiyle sinirler bir kez daha gerildi!
Bu kez de İBB İYİ Parti eski Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural birbirine girdi.
OKTAY VURAL'DAN ŞOK İDDİA!
Oktay Vural, İbrahim Özkan'ın Muharrem Erkek'in Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı günler öncesinden bildiğini iddia etti. Hatta İYİ Partili Çanakkale Belediye Meclis üyesine istifa etmesi için makam teklifi götürdüğünü söyledi.
"DERİN İLİŞKİLER..."
Oktay Vural paylaşımında "İlginç... CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş. İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul "arka kapı diplomatı" aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için makam-mevki vaadi ile teklif götürdüğünde Sayın Erkek'in kesin aday olacağını ve onunla görüştüreceğini, bu konuyu Başkanla görüştüklerini belirtmişti. Yani "arka kapı diplomatı" başkan adayını CHP Parti Meclisinden çok önce kesin öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi... Derin ilişkiler..." dedi.
Vural'ın paylaşımına İbrahim Özkan'dan yanıt gecikmedi. Talebin İYİ Partili meclis üyesinden geldiğini söyleyen Özkan, Oktay Vural'a ahlak vurgusu yaparak "Komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim. Siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB'de çalışmaya devam edecek mi? İYİ Parti'de pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz" diyerek cevap verdi.
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