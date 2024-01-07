Halit Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 MHP, CHP ve İYİ Parti adayları…
"AK Parti Samsun belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Samsun belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu mu?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Halit Doğan oldu.
HALİT DOĞAN KİMDİR?
1978 yılında Çarşamba Yenikışla Mahallesinde doğdu. İlköğretimini Çarşamba ilçesi Denizler Köyü ilkokulunda, orta-lise öğrenimini Çarşamba İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında kazandığı Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2000 yılında mezun oldu.
2002 yılından 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kadar Çarşamba ilçesinde serbest avukatlık yapmaya devam etti.
Çarşamba İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde ve Çarşambaspor'da yöneticilik yaptı.
31 Mayıs 2014 tarihinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı olarak atandı. 5. ve 6. olağan kongrelerde yeniden başkan seçildi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart mahalli ve idari seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak belirlendi ve Çarşamba Belediye Başkanı Seçildi.
Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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