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Başkan Recep Tayyip Erdoğan salona böyle geldi!

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Giriş: 07.01.2024 14:11
Güncelleme:07.01.2024 14:12
Temayül yoklamalarının ardından kamuoyunun merakla beklediği AK Parti Belediye Başkan adayları bugün açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde böyle geldi.
AK Parti’nin belediye başkanı adayları belli oldu!
AK Parti'nin belediye başkanı adayları belli oldu!
AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti’nin Bursa adayı...
AK Parti'nin Bursa adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Artvin adayı
AK Parti Artvin adayı
Murat Kurum’dan “İstanbul” toplantısı
Murat Kurum'dan “İstanbul” toplantısı
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