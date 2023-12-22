Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru aday belirleme süreçleri devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere yönelik geri sayım başladı. Peki Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında?
YSK takvimine göre 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru siyasi partiler, aday belirleme süreçlerini titizlikle yürütüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise bu önemli süreçte 9 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Türkiye genelinde her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimler, il, ilçe, köy ve mahallelerdeki yöneticilerin belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahip. İşte CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi'nin hayatı...
TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?
Turgay Sevindi 1983 yılı Samsun/Ladik doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimimi Amasya'da tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun oldu.
CHP'NİN AÇIKLADIĞI BAŞKAN ADAYLARI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 9 ilde kesinleşen adayları şu şekilde;
Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindi
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci
YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.
Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.
Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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