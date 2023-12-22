Başkan Erdoğan Borsa İstanbul’un 150.yılında konuştu: Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız

BORSA İSTANBUL ADI ALTINDA BİRLEŞTİK

Borsa İstanbul 150. Yıl gong töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Borsamız ilk kez 1873 yılında kuruldu. 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kuruldu. Daha sonra çeşitli borsalarımızı tek bir çatı altında toplamaya karar verdik ve Borsa İstanbul adı altında birleştirdik. Anonim şirkete dönüşerek daha entegre bir yapıya kavuştu.

Daha sonra Borsamızı Varlık Fonu'nun portföyüne dahil ettik. Borsamız 150 yıllık köklü tarihi ile Türkiye'nin son 1,5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor.

ALGI MAALESEF PERÇİNLENDİ

Son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi, kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Sadece Cumhuriyetimizin değil, küresel sistemin canlı tanıklarından olarak değerlendiriyoruz Borsa İstanbul'u. Milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelelerini de görebiliyoruz. Galata'da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısı yerleşmiştir. Daha sonra yaşanan bazı olaylarla bu algı maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar Borsamız bize Osmanlıdan kalan bir yadigar olsa da esas amacını uzun süre gerçekleştirememiştir. Borsa'da yatırım yapmak yerine günlük lisana da sirayet eden 'Borsada oynama' deyimi ne yazık ki ortaya çıktı.