Başkan Erdoğan Borsa İstanbul'un 150.yılında konuştu: Sermaye piyasalarını manipüle etmek isteyenlere meydanı boş bırakmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Piyasayı manipüle etmek isteyene fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullanırken senaryolarla yatırımcıların korkutulduğunu belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
BORSA İSTANBUL ADI ALTINDA BİRLEŞTİK
Borsa İstanbul 150. Yıl gong töreninde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Borsamız ilk kez 1873 yılında kuruldu. 1985 yılına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kuruldu. Daha sonra çeşitli borsalarımızı tek bir çatı altında toplamaya karar verdik ve Borsa İstanbul adı altında birleştirdik. Anonim şirkete dönüşerek daha entegre bir yapıya kavuştu.
Daha sonra Borsamızı Varlık Fonu'nun portföyüne dahil ettik. Borsamız 150 yıllık köklü tarihi ile Türkiye'nin son 1,5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor.
ALGI MAALESEF PERÇİNLENDİ
Son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi, kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Sadece Cumhuriyetimizin değil, küresel sistemin canlı tanıklarından olarak değerlendiriyoruz Borsa İstanbul'u. Milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelelerini de görebiliyoruz. Galata'da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısı yerleşmiştir. Daha sonra yaşanan bazı olaylarla bu algı maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar Borsamız bize Osmanlıdan kalan bir yadigar olsa da esas amacını uzun süre gerçekleştirememiştir. Borsa'da yatırım yapmak yerine günlük lisana da sirayet eden 'Borsada oynama' deyimi ne yazık ki ortaya çıktı.
BATTIK BİTTİK SENARYOLARIYLA YATIRIMCI KORKUTULDU
Son dönemde de battık, bittik senaryolarıyla yatırımcılar korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Gelişmiş ekonomilerde sermaye piyasalarının gelişmesiyle tasarruf oranlarının artması sağlanır. Bizim de bu noktada daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışanlara meydanı boş bırakamayız. Bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba bekliyoruz.
BORSADA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM
İktidarımız döneminde finansal serbestiyet ve küresel ekonomi ile entegrasyon temel prensibimiz oldu. Borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Sermaye piyasalarımızın ülkemizin, milletimizin ve reel sektörümüzün hizmetinde olmasını garanti ettik. Ekonomi ve finans sektörümüzde birçok düzenleme yaptık. Bu düzenlemeler sayesinde borsamız köklü bir dönüşüm gerçekleştirdi.
"KATILIM FİNANS VE İSLAMİ YATIRIM ARAÇLARINA CİDDİ POTANSİYEL OLDUĞU ANLAŞILIYOR"
Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün içeride ve dışarıda giderek arttığını müşahede ediyoruz. Türkiye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyoruz. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü dönemde uyguladığımız mali programın sonucu olarak Türkiye çekim merkezi vasfını koruyor. 21 yılda 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleşmesine ağırlık vereceğiz. Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği iklimi tesis etmekte kararlıyız.
"ENFLASYONUN KONTROL ALTINA ALINMASIYLA KAYNAK AKIŞI HIZLANACAK"
Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak.
Yeni, özgün ve çığır açan projelerle BİST'in Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş taraftarı 40 gün 40 gece bayram edecek! Sampiyonluk garantili teknik adama kancayı taktı!
- Faruk Demir kimdir? CHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir kaç yaşında, aslen nereli?
- Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, aslen nereli?
- Muhammet Rıza Yalçınkaya kimdir? CHP Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?
- Selahattin Ekicioğlu kimdir? CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- B sınıfı ehliyeti olanlara yeni dönem! Sistem değişiyor: Bundan sonra...
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Eyüp Kahveci kimdir? CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci kaç yaşında, aslen nereli?
- Ferdi Zeyrek kimdir? CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek kaç yaşında, aslen nereli?
- Muharrem Erkek kimdir? CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek kaç yaşında, aslen nereli?
- AK Parti Amasya Belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Ağrı AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…