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İsrailli askerlerden camiye çirkin saldırı! A Haber camiyi görüntüledi

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Giriş Tarihi: 22.12.2023 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
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İsrailli askerlerden camiye çirkin saldırı! A Haber camiyi görüntüledi

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’da saldırılarına devam ederken lağım suyuna bastırdıkları botlarla camiye girerek çirkin bir provokasyona imza attı. A Haber ekibi o camiyi görüntüledi.

Katiller ordusu, Müslümanların hangi şartta namaz kılıp kılamayacağını da çok iyi biliyor. Bu sebeple önce yolları kazdılar, kanalizasyon giderlerini patlattılar daha sonrasında o lağım suyuna basarak kutsal mabedimize camimize girdiler ve camide dolanarak yerlere lağım suyunu bulaştırdılar. Burada Müslümanların namaz kılmasını engellemek istediler.

CAMİDE KÜSTAH HAREKETLER

Bununla da yetinmediler minbere çıkıp İbranice şarkılar söylediler, Hanuka Bayramını kutladılar, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu "Dinle ey İsrail" duasını seslendirip megafonlardan tüm Cenin Kampına duyurdular ve bunların ardından saygısız İsrail askerleri megafonları ve orada bulunan tüm elektronik eşyaları çalıp camiden ayrıldılar.

CENİN KAMPINA DA SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Sürekli Cenin Kampına saldırıyorlar. Ancak ellerinde Cenin kampında suç olduğuna dair hiçbir delil yok. Tek amaçları çocukları korkutmak, gençleri terörize etmek, evleri yıkmak ve şehit ailelerini öldürmek. Hareket eden her şeyi vuruyorlar. Hayali zaferler sergiliyorlar.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Cenin Kampında iki şehit var bunlardan biri Muhammed Uveyz diğeri Ebu Ali Uveyz. Aynı zamanda birçok esir var. İşgalci İsrail ordusu büyük, küçük veya hayvan ayrımı yapmıyor kimseye acımıyorlar. Herkesin evlerine girip dağıtıp, tahrip ediyorlar. Filistinliler ise vatanları ve toprakları için mücadeleye devam ediyor.

Katiller sürüsünden çirkin saldırı! KATİLLER SÜRÜSÜNDEN ÇİRKİN SALDIRI!

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