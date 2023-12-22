İsrailli askerlerden camiye çirkin saldırı! A Haber camiyi görüntüledi

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Cenin Kampında iki şehit var bunlardan biri Muhammed Uveyz diğeri Ebu Ali Uveyz. Aynı zamanda birçok esir var. İşgalci İsrail ordusu büyük, küçük veya hayvan ayrımı yapmıyor kimseye acımıyorlar. Herkesin evlerine girip dağıtıp, tahrip ediyorlar. Filistinliler ise vatanları ve toprakları için mücadeleye devam ediyor.