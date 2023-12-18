Dijital Yasası kaçınılmaz hale geldi: Sosyal medyaya 16 yaş kısıtlaması!

Yasa bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlerin gözünün yaşına bakmıyor. Şirketlerin gelirlerinin yüzde 10'u kadar ceza verilebiliyor. Türkiye'de bu tarz yasaların çıkmasını istediğinizde bazıları sizi hemen 'yasakçı' ilan ediyor! İngiliz hükümeti ise yeni yasayı da hafif bulmuş olsa gerek daha sert tedbirler almanın eşiğinde!

The Guardian gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 16 yaşın altındaki gençleri korumak amacıyla sosyal medya erişimlerini sınırlamayı düşündüğünü yazdı.

Çocukların sosyal medyayı kullanırken maruz kaldıkları riskleri araştırmak için yeni yılda müzakerelerin başlatılacağı konuşuluyor.

The Guardian'ın haber kaynağı; hükümet çevrelerinde 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak düzenlemenin konuşulduğunu bildiriyor.