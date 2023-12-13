Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikam ateşi sönmüyor! Ekrem İmamoğlu'na karşı 2 ofis daha açıyor...
Türk siyasi tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'e kaptırırken çalışmalarını açtığı ofiste sürdürmeye deam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Özgür Özel'den "intikam" alma girişimi olarak yorumlanırken Bay Kemal İstanbul ve Ankara'nın dışında İzmir ve Antalya'da 2 ofis daha tuttu. Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'nun finansmanı nereden sağladığı ise merak konusu. İşte detaylar...
2 OFİS DAHA TUTUYOR
Bu kapsamda kulislerde Kılıçdaroğlu'nun, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.
KİM BU İŞİN FİNANSÖRÜ?
Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin ise 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ
Öte yadndan CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz cuma günü, Kasım ayında koltuğundan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Söz konusu ziyaret Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara tuttuğu ofisinde gerçekleşirken görüşme "nezaket ziyareti" denerek geçiştirildi.
Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirdiği kurultay sonrası CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de "Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm" ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.
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