Kemal Kılıçdaroğlu’nun intikam ateşi sönmüyor! Ekrem İmamoğlu’na karşı 2 ofis daha açıyor...

KİM BU İŞİN FİNANSÖRÜ?

Sosyal medyada yapılan yuvarlak bir hesapla Ankara'da tutulan ofisin aylık maliyetinin ise 375.000 TL olduğu belirtiliyor. Sosyal medya kullanıcısı Göksun Yerlikaya, bu duruma ilişkin "Kemal Bey Tunceli'de gömü mü buldunuz? Ya da bu işin finansörü kim?" ifadelerini kullandı.