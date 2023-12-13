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Başkan Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2023
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Başkan Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’i kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

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