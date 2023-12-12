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Fransız Avukat Gilles Devers A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 12.12.2023 16:12
Gazzeliler 2 aydan uzun süredir sistematik bir şekilde soykırıma uğrarken, İsrail Hükümeti ve İsrail Ordusu da Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ancak dünyanın görmezden geldiği bu katliama, bazı hukukçular sessiz kalmadı. Onlardan biri de Fransız Avukat Gilles Devers. Gazze'de soykırım yaşanıyor diyen Fransız Avukat, 300 meslektaşıyla birlikte uluslararası ceza mahkemesi'ne başvurdu. Gilles Devers, "Filistinlilerin artık avukatlardan oluşan bir ordusu var" dedi. İşte A Haber muhabiri Ömer Aydın'ın özel röportajı...
Fransız Avukat Gilles Devers A Haber’e konuştu
Fransız Avukat Gilles Devers A Haber'e konuştu
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