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AYM'den dikkat çeken terör örgütü kararı! Hüküm iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2023
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AYM’den dikkat çeken terör örgütü kararı! Hüküm iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Gerekçeli karar oldukça dikkat çekti.

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