Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.