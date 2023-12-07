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Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji, Türkiye geneli için sağanak yağış alarmını yeniledi. Başka İstanbul olmak üzere birçok il sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava 5 gün boyunca nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Meteroloji tarafından yapılan haftalık hava durumu raporuna göre, "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, ancak hafta başından itibaren batı kesimlerde tekrar artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA İÇİN SAĞANAK ALARMI!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların zamanla 1000 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE'NİN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

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