Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji, Türkiye geneli için sağanak yağış alarmını yeniledi. Başka İstanbul olmak üzere birçok il sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava 5 gün boyunca nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
Meteroloji tarafından yapılan haftalık hava durumu raporuna göre, "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi günleri batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, ancak hafta başından itibaren batı kesimlerde tekrar artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yağışların zamanla 1000 m üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE'NİN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK!
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karın yağlarını oluk oluk eritecek kür tarifi! Fazla kilolarınızdan bir çırpıda kurtulun!
- Soğuklarda yorgunluk derdine 10 asırlık reçete! Stres ve uykusuzluğa İbni Sina formülü: "En az 6 kilo olması lazım"
- 3600 günle emeklilik raporu çıkacak! Kısmi emeklilikte kadın-erkek tablosu listelendi! SGK'lılara 15 yılla 50-55 yaşa...
- Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!
- Rodos Adası nerede, nasıl gidilir, kapıda vize var mı? Rodos Adası’nın gezilecek yerleri neler? İşte özellikleri, konaklama, yemekleri, nüfusu…
- Vizesiz gidilen 10 Yunan Adası listesi 2023 | Yunan adalarına nasıl gidilir, hangi adalar? 7 gün içinde pasaport şart mı, bilet nasıl alınır?
- Gelinim Mutfakta 7 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMAN İZLE: Kasabada acılar dinmek bilmiyor! Düğüncü Muammer'in ölümünün ardından...
- HALKA ARZ TAKVİMİ 7-8 ARALIK 2023! Hangi şirketler halka arz olacak? Talep toplama işlem tarihleri...
- MEB son dakika: Öğretmen alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? Atama tarihleri açıklandı mı?
- ÇATES borsada ne zaman işlem görecek? ÇATES Elektrik kaç lot verdi? Çates hisse, BIST işlem tarihi...
- 2023 DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI! 3500 TL doğal gaz yardımı ne zaman yatacak, ayın kaçında verilecek?