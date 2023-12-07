İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hizmet' anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi: Vatandaş mağdur oldu
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İETT otobüsleri arıza ve kazalarla gündemden düşmezken, bunun bir yenisi de Beyoğlu'nda gerçekleşti. Unkapanı Köprüsü'nde uzun süre arıza sebebiyle yolda kalan, İETT otobüsü trafiği adeta felç ederken vatandaşların yağmur altında kalarak mağdur olmasına neden oldu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
İSTANBULLU VATANDAŞA ZULÜM OLDU
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
YİNE İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI
Bağcılar-Taksim arasında çalışan İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı.
Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı.
YOLCULAR PERİŞAN OLDU
Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.
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