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İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'hizmet' anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi: Vatandaş mağdur oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu’nun ’hizmet’ anlayışı bir kez daha sınıfta kaldı! Otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi: Vatandaş mağdur oldu

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İETT otobüsleri arıza ve kazalarla gündemden düşmezken, bunun bir yenisi de Beyoğlu'nda gerçekleşti. Unkapanı Köprüsü'nde uzun süre arıza sebebiyle yolda kalan, İETT otobüsü trafiği adeta felç ederken vatandaşların yağmur altında kalarak mağdur olmasına neden oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

İSTANBULLU VATANDAŞA ZULÜM OLDU

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

YİNE İETT OTOBÜSÜ ARIZALANDI

Bağcılar-Taksim arasında çalışan İETT otobüsü, Unkapanı Atatürk Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde arızalandı.

Otobüsün şoförü bu şekilde yola devam edemeyeceğini söyleyince yolcular mecburen inmek zorunda kaldı.

YOLCULAR PERİŞAN OLDU

Yoğun yağışın da etkili olduğu o anlarda arızalanan otobüsten inen yolcular adeta sırılsıklam oldu.

TRAFİK FELÇ OLDU

İETT otobüsündeki arıza trafiği de olumsuz etkiledi. Yağmurun da etkisiyle Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde trafiğin adeta felç olduğu görüldü.

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