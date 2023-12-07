Ermenistan’dan Azerbaycan’ın barış teklifine cevap: Birkaç gün içinde imzalanabilir

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ile birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

Bu barış anlaşması 5 veya 10 gün içinde imzalanabilir. Tekliflerimizi gönderdik. Bu zaten 6. Değişim. Azerbaycan hiçbir şeyi değiştirmezse yeni öneriler getirmezse birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabilir.