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Ermenistan'dan Azerbaycan'ın barış teklifine cevap: Birkaç gün içinde imzalanabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Ermenistan’dan Azerbaycan’ın barış teklifine cevap: Birkaç gün içinde imzalanabilir

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı operasyonun ardından barış mesajları gelmeye başladı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, yaptığı açıklamada, "Bu barış anlaşması 5 veya 10 gün içinde imzalanabilir" dedi.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ile birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabileceğini söyledi ve şöyle konuştu:

Bu barış anlaşması 5 veya 10 gün içinde imzalanabilir. Tekliflerimizi gönderdik. Bu zaten 6. Değişim. Azerbaycan hiçbir şeyi değiştirmezse yeni öneriler getirmezse birkaç gün içinde barış anlaşması imzalanabilir.

Azerbaycanlı yetkililer ise Azerbaycan'ın en kısa sürede barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan ile ikili müzakerelere hazır olduğunu belirtiyordu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından 30 yıldan fazla bir süredir Ermeni güçlerinin işgali altında olan topraklar özgürlüğe kavuştu. Eylül ayında düzenlenen antiterör operasyonunun ardından barış anlaşması için bekleyiş devam ediyor.

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