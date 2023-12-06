Ankaralı 5 yıllık sabrının sonuna geldi! Yavaş’a açık mesaj: Oy için kapımıza gelme

Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Ayhan Şahan: 5 yıldır bu mahallenin alt yapısıyla ilgili her yıl 3-4 kere dilekçe veriyorum. İlk dilekçemde istediğimiz çalışmanın yatırım programına alındığı ve en kısa sürede yapılacağı belirtildi. Ancak 5 yıldır ne gelen var ne giden. Yolla ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. ASKİ yan köy için su getirdi.

Yolumuzu kazdı boruları döşedi, sonra döşenen boruları söktü başka bir yerden döşemeye başladılar. Kazılan yolda öylece kaldı. İş üstüne iş yaptılar. Giden zaman, yakılan yakıt, verilen emek hak değil mi? Sayın Yavaş hani kul hakkını, yetim hakkını savunacaktı? Vatandaş aracını sanayiden çıkaramaz hale geldi. Sayın Yavaş bu hakkı nasıl ödeyecek. Kanalizasyon 5 yıldır dışarıdan akıyor. Kokudan, sinekten sokakta yürüyemiyoruz. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Haftada iki sefer ilaçlatıyoruz ama yetmiyor. Bu durum insan sağlığını da büyük tehlikeye atıyor.