Yerel Seçim takvimi 2024 | YSK belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? İl, ilçe aday listesi...

2024 yerel seçimleri için heyecanlı bir geri sayım başladı! Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek mahalle ve muhtarlık seçimleri için başlangıç tarihi belli oldu. Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili resmi bilgiler "Seçim Takvimi" adı altında Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. 2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karara göre, Yerel Seçimlerin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Peki belediye ve muhtarlık seçimleri ne zaman?

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta ilan edilecek. İl ve ilçe seçim kurulları kesin aday listelerini 3 Mart Pazar günü açıklayacak.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle: