Nusret-2023 Davet Tatbikatı Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-6 Aralık arasında Çanakkale ve Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı"nın başladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, tatbikatın amacının, "katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek" olduğu belirtildi.
Buna göre, tatbikata, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birliklerin yanı sıra dost ve müttefik 15 ülkeden unsurlar ve gözlemci personel katılım sağlayacak.
Ayrıca NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin de (SNMCMG-2) iştirak edeceği tatbikatın basın brifingi, yarın saat 10.00'da Çanakkale Deniz Müzesi'nde icra düzenlenecek. Saat 14.00'te ise Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde savunma sanayi firmalarının sergi, sunum ve fiili gösterimleri yapılacak.
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