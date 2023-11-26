AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak? Temayül yoklaması ne zaman yapılacak?
AK Parti, yerel seçimlere yönelik heyecanlı bir sürecin içerisinde. Belediye başkan aday adaylığı başvuruları 22 Kasım tarihinde sona erdi ve bu başvurular, parti içinde merakla beklenen bir dönemin başlangıcını işaret etti. Parti içi demokratik süreçlerin önemli bir aşaması olan teşkilat temayül yoklaması da yaklaşıyor ve bu noktada aday adayları gözlerini sonuçlara çevirmiş durumda. Peki Temayül yoklaması ne zaman yapılacak? AK Parti belediye başkan aday adaylığı sonuçları ne zaman açıklanacak?
"AK Parti temayül yoklaması ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında, AK Parti belediye başkan aday adayları, merakla beklenen temayül yoklaması sonuçlarına odaklandı. Peki, Pelediye başkan adayı sonuçları ne zaman açıklanacak?
TEMAYÜL YOKLAMASI NE ZAMAN?
AK Parti'de belediye başkan aday adaylığı başvurularının sona ermesi, partinin aday belirleme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesine işaret ediyor.
Aday adaylarının değerlendirilmesi ve en uygun adayın belirlenmesi amacıyla 26 Kasım 2023 tarihinde çevrim içi olarak temayül yoklaması düzenleyecek.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 160 bin AK Parti'li oy kullanacak.
Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti'nin adayların seçilmesi için gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptığını ifade eden Başkan Erdoğan,
"Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz..
Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız." ifadelerine yer verdi.
Başvuruda bulunacak adayların sunmaları gereken belgeler ise şu şekildeydi:
Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: Adli sicil belgesi, aday adayının arşiv kayıtlı durumu hakkında bilgi verir. Belge, adliyelerden veya e-Devlet üzerinden temin edilebilir. Aday adaylığı türü belirtilerek alınmalıdır.
Diploma Fotokopisi: Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden alınacak olan diploma fotokopisi.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Aday adayının kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanının fotokopisi.
Askerlik Durum Belgesi: Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak olan askerlik durum belgesi.
Bağış Dekontu: İlçe Belediye Başkan Aday Adayları için geçerli olan 20.000 TL tutarındaki bağışın dekontu. Bu dekont, 9 Kasım 2023 tarihi ve sonrasında belirtilen AFAD hesaplarına yatırılmış olmalıdır. Dekont üzerinde aday adayının adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, ve aday adayı olduğu il ve ilçe bilgileri yer almalıdır.
İstifa veya Emeklilik Dilekçesi Fotokopisi: Adaylık için istifası zorunlu olan kişilerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi.
Engellilik Durumu Belgesi: Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları için 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Raporu' fotokopisi.
Ek Öz Geçmiş: Zorunlu olmamakla birlikte aday adayları, başvurularını desteklemek amacıyla ek özgeçmişlerini sunabilirler.
Fotoğraf: Aday adayının başvuru dosyasına eklenmesi için bir adet fotoğraf.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.
Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLECEK?
Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
İşte yerel seçimlerde oy verilecek kişiler:
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB MAÇI CANLI İZLE! 26 Kasım 2023 Fenerbahçe Karagümrük maçı şifresiz mi, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri...
- 27 Kasım yarın İzmir'de okullar tatil mi? İzmir'de Pazartesi okul var mı, tatil olacak mı? MEB Valilik son dakika açıklamalar...
- EGM POLİS ALIMI BAŞVURU: 31. dönem POMEM başvuruları başladı mı? 10 bin 102 polis alımı ne zaman son dakika?
- 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı meğer buymuş! Ne kolesterol ne de şeker! Uzun yaşamın sırrı 8 madde de gizli!
- Netflix Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon çıktı mı, yayınlandı mı 2023? 2. sezon oyuncuları...
- Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri...
- ÇKS ödemesi alanlara son dakika müjdesi! Tutarlar netleşti, yazılı başvurulacak! Ziraat Bankası'ndan IBAN'a yatacak: buzağı desteği, mazot ve gübre...
- Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları yüzde kaç çıkacak, beklenti ne yönde?m
- EYT'siz kademeli erken emeklilikte şartlar güncellendi! 7200-5400-4600-4700 gün erkek/kadın prim+sigorta oluştu! 2000-2008 arasına...
- Meteoroloji il il uyardı! 26 Kasım Pazar günü sokağa çıkacaklar 2 kere düşünsün! Sarı ve turuncu kod sireni çaldı! İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Karabük...
- 2. Torba yasada 80 maddelik liste çıktı! Meclis detayında 5 ana unsur! Emekli zammı, ehliyet affı, Bağ-Kur prim affı, taşerona kadro...
- Çalışan çalışmayan emekliye müjde az evvel duyuruldu! 5.000+12.000 TL tahsis numarasıyla hesaplarda! SSK, Bağkur, EYT'linin ödeme takvimi...