Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye net 'İsrail' uyarısı: Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in katliam politikasıyla ilgili El-Cezire kanalına konuştu. Bakan Fidan'ın özel mülakatı "son dakika" başlığıyla duyuruldu. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile arasında geçen 'Filistin' konuşmasını anlattı. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, ABD başta olmak üzere Batı'nın aldığı ikiyüzlü ve insani olmayan tavır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi.
El-Cezire kanalına konuşan Bakan Fidan, "Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı." dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından özel satır başları şu şekilde duyuruldu:
"Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok."
"GAZZE'DE ŞU AN KUŞATMA VAR"
"Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı."
"Savaştan önce bölgede bir normalleşme havası vardı. 7 Ekim'den sonra görüldü ki, Filistin davasında değişen bir şey yok."
"Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var."
"Bizim hedefimiz İsrail'e karşı bu sefer kolektif olarak hareket etmek. Önemli olan diğer ülkelerle hep beraber karar alıp, hep beraber baskı yapmak."
ABD'YE İSRAİL UYARISI: BU DÜNYA İÇİN DAHA BÜYÜK BİR KRİZ DEMEK
"Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor."
"Kadınları ve çocukları bile ayırt etmeden herkesi topyekün hedef alan İsrail'in yaptıkları ile kendi aranıza mesafe koymazsanız -ki şu anda koymuyorsunuz-, bu tüm dünya için daha büyük bir kriz demek."
"Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konulardan biri de şu: İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkmaları, ateşkesi istememeleri."
"Blinken ile çok açık konuştum. Tam ateşkes istedik. Gazze'deki nüfusun tehcir edilmesini kesinlikle kabul etmediğimizi söyledim."
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