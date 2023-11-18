Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ABD’ye net ’İsrail’ uyarısı: Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan son gelişmeler, ABD başta olmak üzere Batı'nın aldığı ikiyüzlü ve insani olmayan tavır ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu, gündemi değerlendirdi.

El-Cezire kanalına konuşan Bakan Fidan, "Gazze'de şu an güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. İslam ülkeleri ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanarak bu problemi çözmek için çalışmalı." dedi.