THY uçuyor! Tarihindeki en büyük uçak alımı için Airbus ile görüşüldü
Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile istişarelerde bulundu. İşte THY'nin satın alınmasına karar verdiği uçaklar...
Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, halihazırda dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma unvanını elinde bulunduran THY, 435 uçaklık filosuna yenilerini katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Avrupa'nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle çalışmalarını hızlandıran THY yöneticileri, İstanbul'da Airbus yetkilileri ile buluştu.
Görüşmede, THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900 uçağı, 15 adet A350-1000 uçağı, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması için Airbus yetkilileri ile istişarelerde bulunuldu.
Ayrıca A350 uçaklarının motor bakım hizmetinin ve yedek motorlarının temini için motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirildi.
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