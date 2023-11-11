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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da gerçekleştirilen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin ardından Türkiye'ye hareket etti. Başkan Erdoğan'ı Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer uğurladı.

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