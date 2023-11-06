Özgür Özel'e ilk havuç Ekrem İmamoğlu'ndan! Seçimleri kazanmasının ardından ziyaret: Aramızda kardeş ilişkisi var
Türk siyaset tarihine kaybettiği seçimlerle damga vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e karşı kaybederken CHP'de yeni dönem başladı. PM ve YDK seçimleri de tamamlanırken anahtar liste dışından 9 isim PM'ye girmeyi başardı. Diğer yandan Özgür Özel'i ilk olarak adaylığını açıkladığında da ilk tebrik eden isim olan Ekrem İmamoğlu ziyaret etti. Özel İmamoğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu sefer de CHP genel başkanlığı yarışını ikinci turda kaybetti ve koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan adayı" Özgür Özel'e kaptırdı.
İKİNCİ TURA KALDI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.
300'E YAKIN OYLA FARK GELDİ
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
BAY KEMAL TEBRİK ETTİ
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'DE PM VE YDK SEÇİMLERİ DE TAMAMLANDI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 380 kişinin aday olduğu Parti Meclisi (PM) ve 98 kişinin başvuruda bulunduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. En fazla oyu, PM'de CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, YDK seçimlerinde ise Ayça Akpek Şenay aldı.
Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı çalışmalarını tamamladı. Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçildi. PM listesi için 380, YDK için de 98 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
GÖKAN ZEYBEK EN YÜKSEK OYU ALDI
Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek 648 oyla bu PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.
Zeybek'i, 643 oyla İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve 633 oyla Bedirhan Berk Doğru takip etti.
Bu isimlerin ardından sırasıyla Ozan Işık 606, Deniz Yücel 596, Gamze Taşcıer 589, Murat Bakan 582, Suat Özçağdaş 576, Cem Aydın 574, Baki Aydöner 555 oy aldı.
2020'de PM'ye seçilen ilk başörtülü üye Sevgi Kılıç, yeniden PM'ye girdi.
Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer bulamadı.
CHP'NİN YENİ A TAKIMI
CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:
"Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Ozan Işık, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Cem Aydın, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Gül Çiftçi Binici, Selin Sayek Böke, Canan Taşer, Pınar Uzun Okakın, Mahir Yüksel, Erhan Adem, Burhanettin Bulut, Ecevit Keleş, Ali Abbas Ertürk, Hikmet Erbilgin, Ali Haydar Fırat, Bülent Nuri Çavuşoğlu, Hüseyin Yaşar, Berker Esen, Ulaş Karasu, Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Zeliha Aksaz Şahbaz, Özgür Ceylan, Hikmet Yalım Halıcı, Erbil Aydınlık, Sevgi Kılıç, Yalçın Görgöz, Orhan Sarıbal, Turgay Özcan, Melisa Uğraş, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Mehmet Necati Yağcı, Sinem Kırçiçek, Semra Dinçer, Hüseyin Can Güner, Ahmet Hakan Uyanık, Şengül Yeşildal, Emin Umut Dikili, Nazan Güneysu, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut, Mehmet Alkın Denizaslanı ve Uğurcan İrak."
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BELİRLENDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre, Ayça Akpek Şenay, YDK seçiminde 626 oyla ilk sırada yer aldı. Şenay'ı, 546'şar oyla Esin Fatma Temel ve Hümeyra Akkuş Sandıkcı izledi. YDK'nın 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:
"Ayça Akpek Şenay, (626), Esin Fatma Temel (546), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (546), İsmail Emre Telci (539), Ekincan Aksoy (533), Özkan Tice (527), Aysemin Gülmez (524), Deniz Çakır (523), Süleyman Bülbül (522), Deniz Demiröz (521), Nurdan Yücal (498), Turan Taşkın Özer (463), Ali Balta (456), Özgür Sağlam (440), Remzi Kazmaz (304)."
12 KİŞİLİK BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU LİSTESİNDEN 8 TERCİH YAPILDI
Kurultayda, 60 kişilik PM'nin Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden seçilen 8 üyesi de belirlendi.
FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 851 oy alarak Bilim Kültür Sanat Platformu listesinde ilk sırada yer aldı. Bağcıoğlu'nu, 829 oyla Yalçın Karatepe, 800 oyla Volkan Demir takip etti.
Özgür Özel'in 12 kişilik Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:
"Yankı Bağcıoğlu (851), Yalçın Karatepe (829), Volkan Demir (800), Baran Bozoğlu (796), İlhan Uzgel (784), Gülşah Deniz Atalar (772), Gökçe Gökçen (719), Armağan Erdoğan (659)."
ÖZEL'İN LİSTESİ BÜYÜK ORANDA PM'YE GİRDİ
Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesi büyük oranda delegeden onay aldı. Ancak anahtar liste dışından 9 isim PM'ye girmeyi başardı. Cinsiyet kotası uygulandığı haliyle bu isimler şöyle:
"Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka ve Saniye Barut."
İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.
İLK TEBRİKTE OLDUĞU GİBİ İLK ZİYARET DE İMAMOĞLU'NDAN
CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, kendisini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Özel, İmamoğlu ile ilgili, "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak" dedi.
"ARAMIZDA KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR"
Özel İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin konuşurken "Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister; ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız kurultayda, 'Partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım' demişti ve tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olanı kurultaydır. Ve büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkanımı yolcu edeceğim; ama hep konuşulan bir şey vardı, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey; 'Ekrem Başkanla aranızdan nasıl bir ilişki var?' diye soruyorlardı. Buradan şunu ifade edeyim; biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemiz de oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. 2'nci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif verildi! Türk futbol tarihine geçecek!
- İtalyan şeflerin sırrı ortaya çıktı: Suyla haşlayanlar yandı! İşte orijinal makarna tarifi...
- Cüzdanında madeni parası olanlar dikkat! 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL'lik üretim Darphane'de böyle yapılıyor!
- Solar Güneş Fırtınası nedir, Dünya'yı nasıl etkiler? Solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye'den görülür mü?
- Devletten 115.830 TL'lik çeyiz yardımı duyuruldu! Faizsiz krediye ek evlenecek çiftlere bayram ettirecek destek! 27 yaşından itibaren...
- Lapa lapa yağacak, nefesinizi donduracak! Vaktimiz kalmadı: Tarih açıklaması geldi! Bu sene Türkiye’yi fena zorlayacak!
- TC kimlik numarasının hayrete düşüren sırrı çözüldü! %90'ınız ilk kez duyacak:Meğer o rakamların her biri...