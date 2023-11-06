Özgür Özel’e ilk havuç Ekrem İmamoğlu’ndan! Seçimleri kazanmasının ardından ziyaret: Aramızda kardeş ilişkisi var

ÖZEL'İN LİSTESİ BÜYÜK ORANDA PM'YE GİRDİ

Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 70 kişilik anahtar listesi büyük oranda delegeden onay aldı. Ancak anahtar liste dışından 9 isim PM'ye girmeyi başardı. Cinsiyet kotası uygulandığı haliyle bu isimler şöyle:

"Müslim Sarı, Deniz Yavuzyılmaz, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka ve Saniye Barut."

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

İLK TEBRİKTE OLDUĞU GİBİ İLK ZİYARET DE İMAMOĞLU'NDAN

CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, kendisini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Özel, İmamoğlu ile ilgili, "Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak" dedi.

"ARAMIZDA KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR"

Özel İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin konuşurken "Geçirdiğimiz kurultay sürecinde elbette herkes bu göreve talip olmak ister; ama teklif etseniz herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da CHP tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, farklı zorlukların olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız kurultayda, 'Partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım' demişti ve tam da öyle oldu. CHP'nin en güvenli limanı, en yetkili olanı kurultaydır. Ve büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkanımı yolcu edeceğim; ama hep konuşulan bir şey vardı, yıllardır, aylardır bıktığımız bir şey; 'Ekrem Başkanla aranızdan nasıl bir ilişki var?' diye soruyorlardı. Buradan şunu ifade edeyim; biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemiz de oldu. Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku CHP'yi çok güzel yerlere taşıyacak, CHP'yi iktidara taşıyacak, Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. 2'nci yüzyılda kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız" dedi.