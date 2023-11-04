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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

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Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 15 hedef imha edildi.

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