Katil İsrail Gazze'yi Hiroşima'ya çevirdi! 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullandılar | İşte bölgede yaşananlar
Katil İsrail, 7 Ekim gününden itibaren Gazze'de yaşayan sivilleri katlediyor. Çoluk-çocuk, yaşlı-kadın, cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden saldırılarını sürdüren İsrail, 600 bin kişiyi yerinden etti. Terör devleti, Gazze'de 18 günde bir atom bombası gücünde patlayıcı kullandı.
Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. Terör devleti İsrail, günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdırıyor.
İSRAİL, GAZZE'DE 18 GÜNDE BİR ATOM BOMBASI GÜCÜNDE PATLAYICI KULLANDI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi.
Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki konutların yarısına denk gelen 183 binden fazla konutun zarar gördüğü, bunlardan 28 bininin tamamen yıkıldığı veya oturulamaz durumda olduğu aktarıldı.
İŞTE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
23.58 Al Jazeera, Gazze muhabirinin ailesinin İsrail saldırılarında öldürülmesini kınadı
23.53 BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin çatışmasına yönelik gelişmelere ilişkin ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi
23.24 İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'in BM Genel Sekreteri'ne yönelik tavrına tepki:
22.31 Uluslararası Af Örgütü: Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması baskısı savaş suçu sayılabilir
21.52 Netanyahu: "Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz"
21.41 İsrail ordusu: Filistinliler Gazze'nin çevresindeki Yahudi yerleşimlerine saldırabilir
21.32 İsrai'in Gazze'deki saldırısında Al Jazeera muhabirinin ailesinden birçok kişi öldürüldü
21.31 BM: Gazze'de abluka, nüfusun yüzde 80'ini uluslararası yardıma muhtaç bıraktı
21.07 BM: Gazze'ye yakıt girmezse, UNRWA bu gece tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak
20.57 Mısır Sağlık Bakanı, AFAD ve Kızılay başkanlarıyla "Gazze için insani yardımları" görüştü
20.55 BM Sözcüsü Dujarric: "Genel Sekreter, bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında"
20.38 İngiliz hükümeti, halihazırda Gazze'de ateşkesi desteklemediklerini belirtti
20.01 İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'i eleştiren BM Genel Sekreteri Guterres'e destek verdi
19.51 BM: İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin yüzde 40'ı çocuk
19.45 İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki nüfusun yüzde 70'i yerinden edildi
19.28 WSJ: İsrail, Gazze'ye kare harekatı öncesi ABD'nin savunma sistemi kurmasını bekleyecek
19.20 İsrail'in Gazze'de bir mahalleye düzenlediği saldırıda 26 Filistinli öldü
18.53 İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı
18.52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatının önlenmesi çağrısı
18.01 New York Times araştırması: Gazze'deki hastane saldırısı İsrail'in iddiasını doğrulamıyor
17.44 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.
16.27 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.
14.25 Reuters, İsrail'in Halep Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail'in Suriye'deki havalimanlarına düzenlediği saldırı sayısı 4 oldu.
14.14 İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi. Ölenlerin 1584'ü kadın 2704'ü çocuk. Son 24 saate ise 344 çocuk katledildi
05.29 İsrail ordusu, işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
04.33 İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü
03.06 Gazze için insani yardım taşıyan 8 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı
00.00 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 600 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
23.20 İsrail-Filistin çatışması 18. gününde artarak devam etti
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli hayatını kaybederken İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 bin 791 kişi yaşamını yitirdi.
23.16 Hollandalı film yapımcıları ve oyuncuları İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu
22.45 ABD'den soykırıma destek: Savaş bu, siviller ölecek
22.42 Pakistan ordusundan Gazze'de çatışmaların derhal durması çağrısı
21.39 Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi
20.59 Gazze'de bir günde çoğu çocuk 3 bin 150 kişide salgın hastalık vakaları tespit edildi
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