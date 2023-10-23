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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran’da!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tahran’da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak için bugün Tahran’a gitti.

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