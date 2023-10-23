Filistin’deki mazlumların umudu Türkiye! Başkan Erdoğan’ın rolüne dikkat çekildi: Arabuluculuk yapabilecek tek isim...

"HEM HAMAS HEM İSRAİL İLE GÖRÜŞEN AZ SAYIDAKİ ÜLKELERDEN"

2007'den bu yana Gazze'yi yöneten Hamas ile ilişki içinde olmasının Türkiye'yi bu grubun üzerinde nüfuzu olan az sayıdaki ülkeden biri yaptığına dikkat çeken El Cezire, Ankara'nın Hamas'ı "terörist örgüt" ilan etmemesinin Tel Aviv'den de tepki gördüğünü belirtti.

"MERKEZİ ROL ANKARA'NIN"

Ankara'nın Gazze' ihtilafının çözümünde merkezi bir rol üstlendiğini belirten El Cezire, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki Türk yetkililerin bu avantajın farkında olduğunu belirtti.