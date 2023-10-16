CHP’li Gökhan Günaydın’dan bomba itiraf: Tüzüğümüzü AK Parti’den kopyaladık! Kurultayda şakır şakır imzaladılar...

"BİZE ERKEN SEÇİM VAR" DEDİLER

Günaydın, Cumhurbaşkanı Seçimi ile yerel seçimlerin arasındaki 10 aylık zaman dilimine mahalle delegasyonları seçimlerini, il ve ilçe kongreleri ile kurultayı sıkıştırmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Peki soruyorum: Bu, bir kural mıydı? Daha uygun zaman diliminde bunları yapabilir miydik? Yanıt veriyorum: Evet. Hem Siyasi Partiler Kanunu hem de tüzüğümüz uyarınca sürecimizi 2022 yılı içerisinde bitirmeliydik." diye konuştu.

Partililere "Peki neden yapılmadı?" sorusunu yönelten Günaydın, şöyle devam etti:

"Çünkü bize, '2022'nin sonbaharında erken seçim olma ihtimali var.' dediler. Var mıydı? Azıcık siyaset bilenler bilir ki 2022'nin nisanında bunlar, Seçim Yasası değişikliği yapmışlardı ve bunu uygulayabilmek için 2023'ün mayısını beklemek zorundalardı yani erken seçim süreci kesinlikle söz konusu değildi.

Peki neden yapmadık? Şimdi konuşmalarını duyuyorum. O dönemde etkin olan bazı arkadaşlar, 'Biz eğer buralarda kongreleri, kurultayları yaparsak belki yeniden PM'ye, MYK'ye giremeyiz. Belki yeniden milletvekili olamayız. O halde bu süreçleri erteleyelim.' dediler. Adı, soyadı ne olursa olsun birilerinin kişisel ikbali midir söz konusu olan yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında doğru kararları alması mıdır?"