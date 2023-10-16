CHP'li Gökhan Günaydın'dan bomba itiraf: Tüzüğümüzü AK Parti'den kopyaladık! Kurultayda şakır şakır imzaladılar...
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sakarya'da düzenlenen etkinlikte partiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı bir itirafta bulundu. Günaydın, CHP'nin kullandığı mevcut tüzüğün AK Parti'den kopyalandığını itiraf ederken "Kurultayda yapmayın dememize rağmen şakır şakır buna imza attılar" dedi. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, mağlubiyet faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.
BAY KEMAL'İN RAKİBİ ÖZGÜR ÖZEL
Parti içinde başlayan değişim hareketi ise Özgür Özel liderliğinde toplanırken Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerde Bay Kemal ile Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.
KILIÇDAROĞLU: KONUŞANI PARTİDEN ATARIM
Parti içinde büyük bir gerginlik yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı konuşmada kongre sonrası partiyi eleştirmeyi devam edenleri partiden atacağını ifade etti.
Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın partideki son duruma ilişkin Sakarya'da düzenlenen etkinlikte konuştu.
Günaydın, partisinin kongreleri ve kurultayının daha uygun zaman diliminde yapılmış olabileceğini belirterek, "O dönemde etkin olan bazı arkadaşlar, 'Biz eğer buralarda kongreleri, kurultayları yaparsak belki yeniden PM'ye, MYK'ye giremeyiz. Belki yeniden milletvekili olamayız. O halde bu süreçleri erteleyelim.' dediler. Adı, soyadı ne olursa olsun birilerinin kişisel ikbali midir söz konusu olan yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında doğru kararları alması mıdır?" dedi.
"BİZE ERKEN SEÇİM VAR" DEDİLER
Günaydın, Cumhurbaşkanı Seçimi ile yerel seçimlerin arasındaki 10 aylık zaman dilimine mahalle delegasyonları seçimlerini, il ve ilçe kongreleri ile kurultayı sıkıştırmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Peki soruyorum: Bu, bir kural mıydı? Daha uygun zaman diliminde bunları yapabilir miydik? Yanıt veriyorum: Evet. Hem Siyasi Partiler Kanunu hem de tüzüğümüz uyarınca sürecimizi 2022 yılı içerisinde bitirmeliydik." diye konuştu.
Partililere "Peki neden yapılmadı?" sorusunu yönelten Günaydın, şöyle devam etti:
"Çünkü bize, '2022'nin sonbaharında erken seçim olma ihtimali var.' dediler. Var mıydı? Azıcık siyaset bilenler bilir ki 2022'nin nisanında bunlar, Seçim Yasası değişikliği yapmışlardı ve bunu uygulayabilmek için 2023'ün mayısını beklemek zorundalardı yani erken seçim süreci kesinlikle söz konusu değildi.
Peki neden yapmadık? Şimdi konuşmalarını duyuyorum. O dönemde etkin olan bazı arkadaşlar, 'Biz eğer buralarda kongreleri, kurultayları yaparsak belki yeniden PM'ye, MYK'ye giremeyiz. Belki yeniden milletvekili olamayız. O halde bu süreçleri erteleyelim.' dediler. Adı, soyadı ne olursa olsun birilerinin kişisel ikbali midir söz konusu olan yoksa Cumhuriyet Halk Partisinin zamanında doğru kararları alması mıdır?"
"HALININ ALTINA SÜPÜREREK HİÇ KİMSE HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZ"
Günaydın, partide görülen yanlışlıkların söylenmesi gerektiğini vurgulayarak, halının altına süpürerek hiç kimsenin bir şey kazanamayacağını, yapıcı şekilde birleştirerek, bütünleştirerek ve partinin önüne kazanma hedefi koyarak süreci değerlendirmek zorunda olduklarının altını çizdi.
"Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi"nin, "kendisine siyasal iletişimci denilen, ne oldukları da belli olmayan" insanların yönlendirmeleriyle kazanması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerini kaybettiğini öne süren Günaydın, bu sürecin partinin 25-27 yıllık tablosunun değerlendirilmesiyle incelenmesi gerektiğine işaret etti.
"MEVCUT TÜZÜĞÜMÜZ, AKP'DEN KOPYA EDİLMİŞ TÜZÜKTÜR"
Parti olarak 2017'de tüzük kurultayı yaptıklarını anımsatan Günaydın, "Bunu üzülerek söylüyorum. Mevcut tüzüğümüz, AKP'den kopya edilmiş tüzüktür. Biliyor musunuz bunu? Bunu üzülerek söylüyorum ve bu tüzük değişikliğini daha da geriye götüren tüzük değişikliklerine imza atan arkadaşlar, bir avuç insan kurultayda, 'Yapmayın, bu partiye kıymayın.' dememize rağmen şakır şakır buna imza attılar." şeklinde konuştu.
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