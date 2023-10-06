CHP’li belediyede hayvan katliamı! İBB ’kurtarıyoruz’ deyip kurda kuşa yem etti

HAYVAN KATLİAMI BİR KEZ DAHA BELGELENDİ

Böylece CHP'li İBB'ni atları daha pahalı bir Ada yaratmak uğruna feda ettiği bir kez daha belgelenmiş oldu.



CHP'Lİ İBB ATLARI İLÇE BELEDİYELERİNE VERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da faytonlara koşulan bin 177 atı sahiplerinden, emekliye ayırmak üzere alıp Adıyaman, Kastamonu, Aydın, Ardahan ve Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki belediyelere vermişti.

KAYIT DIŞI VAHŞET

Geçtiğimiz yıllarda Adalar Belediyesi'nin, hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 11 bin 368 TL idari para cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Adalar Sulh Ceza Hakimliği; Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ni 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ; ADALAR BELEDİYESİ'NE İKİ DEFA BASKINDA BULUNDU

Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'nin iki defa baskına uğradığı bildirildi.



ADALAR BELEDİYESİ VETERİNERİ MUSTAFA ÜN'ÜN KAYIT DIŞI İLAÇLAR KULLANDI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlediği öğrenildi.