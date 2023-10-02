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Son dakika: 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı

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Giriş Tarihi: 02.10.2023 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023
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Son dakika: 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM’ye ulaştı

Son dakika haberleri... Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

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