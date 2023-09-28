THY’den depremzedelere destek! 240 kabin memurunun gökyüzü kariyeri başlıyor...

Hatırlarsanız, iştirak şirketlerimizle beraber bin depremzede vatandaşımızı istihdam etme sözü vermiştik. Bu sözü bu sene büyük ölçüde yerine getirmenin verdiği gönül rahatlığıyla kahvaltımızı ettik ve hatıra pastası kestik. Kendilerine bir kez daha Türk Hava Yolları ailesine 'hoş geldiniz' derken, markamıza katacakları güç ve dinamizm için teşekkürlerimi iletiyorum"

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