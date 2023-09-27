Türkiye-Çin ilişkileri güçleniyor! Siyasi ve ekonomik istikrarda yeni dönem

Akçapar, Türkiye'nin Yeniden Asya girişimi çerçevesinde Çin ile ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi.

Çin'in küresel güç olarak çok kutuplu dünyada yerini aldığına işaret eden Akçapar, Türkiye ile Çin ilişkilerinin siyasi, ekonomik istikrar ve güvenlik bakımından giderek artan bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Akçapar, Türkiye'nin tarihi, etnik ve kültürel bağlarıyla bulunduğu coğrafyada merkezi bir konumda bulunduğunu belirterek, "Bu sebeple tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, batı ve doğuyu birbirine karadan ve denizden bağlamayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi ile Orta Koridor'un uyumlaştırılmasında katedeceğimiz mesafe, ilişkilerimizde yeni bir sayfa açılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Çin'in, Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasından sonra Türkiye'yi grup turlarının düzenlenebileceği listeye dahil etmesinin önemli bir adım olduğunun altını çizen Akçapar, Çin'den daha fazla turist ağırlamak istediklerini dile getirdi.