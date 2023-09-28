Kütahya deprem son dakika! Az önce Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 28 Eylül 2023...
"Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşanan deprem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. İşte, 28 Eylül son dakika deprem haberleri...
"Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşanan deprem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. İşte, 28 Eylül son dakika deprem haberleri...
AFAD DUYURDU!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Kütahya'da saat 21.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gediz (Kütahya)
Tarih:2023-09-28
Saat:21:42:46 TSİ
Enlem:39.094 N
Boylam:29.511 E
Derinlik:9.81 km
UŞAK'TA DA HİSSEDİLDİ!
Kütahya'da meydana gelen sarsıntı Uşak ve çevre illerde de hissedildi.
28 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.09.28 21:43:41 39.0345 29.5278 15.4 -.- 2.7 -.- KAYACIK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.09.28 21:42:45 39.0918 29.5492 8.0 -.- 4.0 -.- YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.09.28 21:23:09 38.3775 37.3902 11.1 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 20:48:55 38.5825 37.3863 3.6 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.28 20:35:22 38.3228 37.3293 14.4 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 19:51:56 37.8388 27.7025 8.9 -.- 1.4 -.- HACIALIOBASI-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2023.09.28 19:46:20 36.4853 36.4897 3.8 -.- 1.9 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.09.28 19:44:42 36.2480 36.0405 6.9 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.09.28 18:38:37 39.3068 41.0047 5.0 -.- 2.3 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.28 18:21:13 36.1277 33.5337 0.0 -.- 1.7 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.09.28 18:05:38 38.0022 36.7310 5.0 -.- 3.0 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 17:42:02 38.5682 37.3355 12.1 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.28 17:36:37 38.8688 23.3208 1.5 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN İlksel
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