Kütahya deprem son dakika! Az önce Kütahya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi 28 Eylül 2023...

"Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusunun sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşanan deprem, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile kayıt altına alındı. İşte, 28 Eylül son dakika deprem haberleri...