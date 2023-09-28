Depremin vurduğu yeni Hatay böyle olacak! Bakan Mehmet Özhaseki fotoğrafları paylaştı

"ESKİSİNDEN DAHA GÜVENLİ VE GÜZEL BİR ŞEHİR OLACAK"

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, "Depremde yıkılan yapıların dışında ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapıları da hızla temizliyoruz. Temellerimizi attık, atmaya devam ediyoruz. Biz Hatay'ı, merkezini, tüm bölgeyi mühendislerle, mimarlarla, şehir plancılarıyla özel olarak çalıştık. Hatay'da, kentsel tasarım çalışması yapan dünya çapındaki 6 ayrı mimarlık grubuna çalışma yaptırdık. Bu çalışmaları da Hatay halkıyla, STK temsilcileriyle, Hatay'ın bütün sakinleriyle paylaştık. Hataylılar bu çalışmamızı çok beğendiler ve onayladılar. Biz de bu anlamda Hatay halkının onay verdiği çalışmalarımıza başladık. Şu anda bir taraftan enkazları kaldırılan ve aynı zamanda konutlarımızın yapımları devam eden Hatay'ı eski güzel günlerine kavuşturacağız. Hatay en kısa sürede ayağa kalkacak ve kentsel tasarım çalışmamızdaki gibi güzel bir görünüme kavuşacak. Bütün kültür varlığıyla, insan kaynağıyla, tarihi dokusuyla, yerel mimarisiyle Hatay'ı ihya edeceğiz. Hatay; eskisinden daha güvenli ve güzel bir şehir olacak. Hataylı kardeşlerim merak etmesin, onları en hızlı şekilde güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu konutlarına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜREL VARLIKLARA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Hatay'daki kültürel varlıklar konusunda da hassasiyetle çalışıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Depremde pek çok kültürel varlığımız da yıkıldı. Bu anlamda Hatay tarihi Meclis binamız büyük zarar gördü. Anadolu'daki ilk camimiz olan Habib-i Neccar Cami'nin büyük bir kısmı yıkıldı. Pek çok kilise, çarşı gibi tarihi eserler de depremin enkaza çevirdiği yapılar arasında yer aldı. Türkiye'nin bütün renklerini barındıran Hatay'ı, tüm kültür ve medeniyet birikimiyle ayağa kaldırıp eskisinden daha güvenli ve güzel hale getireceğiz" dedi.

HATAY EN KISA SÜREDE BÖYLE OLACAK

Diğer taraftan Özhaseki, yeni Hatay'ın son halini gösteren muhteşem fotoğraflarını da paylaştı.