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İstanbul'da metamfetamin operasyonu! 3 şahıs gözaltında...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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İstanbul’da metamfetamin operasyonu! 3 şahıs gözaltında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı sosyal medya paylaşımında İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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