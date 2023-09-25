Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içler acısı halde! Esnaf tabuta benzetti! Hani yenilemiştin İmamoğlu?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yeniledik' diyerek reklamlarını yaptığı Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda içler acısı görüntüler ortaya çıktı. Otogarda kolon ve kirişler korozyona uğrarken, alandaki esnaf otogarı tabuta benzeetti. Otogarda esnaf olarak çalışan Esat Tamer "Otogarın durumu çok kötü. Deprem olursa ilk yıkılacak yer burası. Alt kattaki durum çok kötü. Her tarafta demirler çıkmış görünüyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda her gün bin 500 ile 2 bin arası otobüsü seferi yapıldı.
"YENİLEDİK" YALANI
Şehirlerarası ulaşım için kilit öneme sahip otogarın kolon ve kirişlerindeki korozyon, korku saçtı. Otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görülürken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Yeniledik" diyerek algı yaratmaya çalıştı.
TABUTTA YAŞIYORUZ
İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, "Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart" diyerek dert yandı. Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini vurguladı.
İÇLER ACISI HALDE
Otogarda meydana gelen korozyon hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, "Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer" ifadelerini kullandı. Binanın güçlendirilebilir olduğunu dile getiren Birinci, can ve mal güvenliği açısından en azından alt katların kapatılması gerektiğini belirtti. İçler acısı bir durumda olan 28 yaşındaki otogarın durumunun ne olacağı merak uyandırıyor" ifadesini kullandı.
TAMAMEN KULLANIMA KAPATILMALI!
15 Temmuz ve Demokrasi Otogarı'na ait binanın alt katlarının kapatılması gerektiğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Oktay Birinci, sözlerine şöyle devam etti: Binanın kesinlikle bakıma ve güçlendirmeye girmesi gerekiyor. Maliyeti hesaplandıktan sonra büyükşehir belediyesinin yıkıp yıkılmayacağına karar vermesi gerekiyor.
Bu haliyle alt katların tamamen kullanıma kapatılması gerekiyor. Yolların kapatılması gerekiyor. Üzerinde otobüsler hareket ediyor. Altından tramvay geçiyor. Bu binayı sürekli bir titreşime maruz bırakıyor. Binanın korozyona uğramasının en büyük sebeplerinden biri de üzerindeki dinamik yükler. Korozyon başlandıktan sonra 5 yıl içerisinde binanın taşıyıcı sistemi yüzde 50 düşer. Altından tramvayın geçmesi ve üzerinden tonlarca otobüslerin geçmesiyle oluşan titreşimle birlikte binadaki korozyon daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Kesinlikle kapatılması lazım. Depo ve tamirhaneler bulunan yerler çok rahat kapatılabilir. Bölüm bölüm kapatmasalar bile en azından alt katı kapatmaları gerekiyor. Can ve mal güvenliği açısından kullanılmaması gerekiyor. Görüntülerde beton parçaları düşüyor. Onun altındaki kullanımlar onu hızlandırıyor. Bina programlanıp bölüm bölüm güçlendirilebilir.
"TRAMVAY GEÇERKEN SALLANIYOR"
Otogarda 28 yıldır esnaflık yaptığını dile getiren Esat Tamer, "Otogarın durumu çok kötü. Deprem olursa ilk yıkılacak yer burası. Alt kattaki durum çok kötü. Her tarafta demirler çıkmış görünüyor. Yetkili kişilere sesleniyoruz. Buraya güçlendirme şart. Tabutta yaşıyoruz. Temizlik hiç yok, çok kötü. Daha önce bir çalışma yapılmadı bilgimiz yok. Güçlendirme yapılmadı. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart. Buradan tramvay geçerken bina sallanıyor" dedi.
BİNA DEPREME DAYANIKSIZ!
Otogardaki her yerin demir yığını olduğunu ve betonların döküldüğünü belirten işyeri sahibi Yusuf Karaoğlu, "Bina depreme dayanıksız. Kolonlardan örnek alındı ama bu konu hakkında esnaflar bilgilendirilmedi. Gönül ister ki İstanbul'a yakışan otogar olsun.
Zaten görünen köy kılavuz istemiyor. Her yer demir yığını ve betonlar dökülmüş. Kolonlarda ki demirler dışarı çıkmış ve betonları da düşmüş artık. Yaklaşık 30 yıllık bir yapı. Muhtemel bir depremde hiçbir şekilde buradan çıkamazsınız. Çıkışlar uzak, havalandırma ve bir sığınak yok. İstanbul'umuza burası yakışmıyor. Yıllardır burada çalışıyoruz. Korksak bile geleceğiz, başka çaresi yok" şeklinde konuştu.
DEMİRLERİN HEPSİ ÇÜRÜK
Otogara yolcu olarak gelen Murat Turhan, "Acil önlem alınması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla demirlerin hepsi çürümüş. Uzmanların biran önce bu durum al atması gerekiyor. Güçlendirme yapmanın pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yeri değiştirilebilir. Şuan görüntü pek sağlıklı görünmüyor. Ciddi bir hasar meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?
- GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? KYK yurt ücretleri, özellikleri...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
- Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?
- TÖVBE (İstiğfar) duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...
- Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 25-26 Eylül Mevlid Kandili hangi gün? DİYANET 2023 Kandil günleri takvimi...
- Zengezur Koridoru nerede? Zengezur Koridoru'nun stratejik önemi nedir? İşte haritadaki yeri...
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?