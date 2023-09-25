Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içler acısı halde! Esnaf tabuta benzetti! Hani yenilemiştin İmamoğlu?

TABUTTA YAŞIYORUZ

İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, "Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart" diyerek dert yandı. Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini vurguladı.