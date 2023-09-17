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Son dakika | Adana'da DEAŞ operasyonu! 17 örgüt mensubu yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Son dakika | Adana’da DEAŞ operasyonu! 17 örgüt mensubu yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da DEAŞ yapılanmasına yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya bu önemli operasyonda 17 örgüt mensubunun yakalandığını duyurdu.

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