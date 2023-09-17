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Başkan Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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Giriş Tarihi: 17.09.2023 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
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Başkan Erdoğan Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

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