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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi'nde Elon Musk ile görüştü!

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Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkevi’nde Elon Musk ile görüştü!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Space X CEO'su Elen Musk ile bir araya geldi. Musk'un Başkan Recep Erdoğan görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

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