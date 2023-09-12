Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Halk TV’nin iftirasına sert tepki! Suç duyurusunda bulunulacak

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

11 Eylül 2023 Pazartesi günü Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında devlet korumasında bulunan çocuklarımızla ilgili iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Devlet korumasında bulunan çocuklarımızı ve Bakanlığımızı yıpratmak için belirli çevreler tarafından belli aralıklarla dile getirilen ve gerçeği yansıtmayan çirkin iddialara ilişkin Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunuyoruz.

Devlet kurumlarımızı ve devlet korumasında bulunan çocuklarımızı zan altında bırakan yalan ve çirkin iddialara asla fırsat vermeyeceğiz.

Hassas hizmet gruplarımıza yönelik iddia ve haberlerinde basın mensuplarını daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Dezenformasyona karşı her türlü mücadeleyi verirken çocuklarımızı korumaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.