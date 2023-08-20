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Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2023
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Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Son dakika haberi...Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

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