İBB’den halka büyük saygısızlık! Gecenin geç saatlerinde yol çalışması eziyeti

Çalışmalardan şikayetçi olan esnaf, "Saat 5 ya da 6'a kadar çalışma yapılıyor. Bayağı toz filan geliyor. Ben de manav olduğum için ürünler toplanıyor. Bir de gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor. Günün her saati açık olduğumuz için sorun oluyor bizim için. Çalışamıyoruz adam akıllı o yüzden mağduruz" dedi.

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