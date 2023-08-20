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İBB'den halka büyük saygısızlık! Gecenin geç saatlerinde yol çalışması eziyeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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İBB’den halka büyük saygısızlık! Gecenin geç saatlerinde yol çalışması eziyeti

Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları gecenin geç vakitlerinde yapınca vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

İdealtepe mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 3 aydır süren yol bakım çalışmaları mahallenin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar yol inşaatı çalışmaları yapılmasından şikayet etti.

İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Çalışmalardan şikayetçi olan esnaf, "Saat 5 ya da 6'a kadar çalışma yapılıyor. Bayağı toz filan geliyor. Ben de manav olduğum için ürünler toplanıyor. Bir de gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor. Günün her saati açık olduğumuz için sorun oluyor bizim için. Çalışamıyoruz adam akıllı o yüzden mağduruz" dedi.

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