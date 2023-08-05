Dümeni İstanbul'a kırdı seçim sonrasına pozisyon aldı! Ekrem İmamoğlu'nun CHP koltuğu planı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki hezimetin ardından "değişim" çıkışı ile CHP'deki kaosun fitilini ateşleyen, hatta "parti içi gizli darbe toplantısı" bile organize eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceği düşüncesiyle dümeni yeniden İstanbul'a kırdı. İmamoğlu, "İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul’un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" çıkışıyla durumu adeta ilan ederken, CHP kulislerinde de bu açıklamalar bomba etkisi yarattı. CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayınca ona göre pozisyon aldığı konuşulmaya başlandı.
Mayıs ayında yapılan iki seçimde de adeta sandığa gömülerek hezimetle ayrılan CHP'de kaos sürüyor. Parti içi darbe toplantısı ile "alternatif olağanüstü kurultay" planı yaparak imza ve dilekçe toplayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek isteyen Ekrem İmamoğlu, bu hamlesinin ardından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NU "YEME" ORGANİZASYONU
Bu çıkışların devamında ise İBB Başkanı, İstanbul'da CHP'nin önde gelen isimlerini toplayarak bir yemek organize etti. Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın katıldı.
MASADA UMDUĞUNU BULAMADI
Ancak İmamoğlu'nun toplantıda istediği sonucu alamadığı kulislere yansıdı. Karayalçın'ın İmamoğlu'na "aday olma" dediği ardından ise İBB Başkanı'nın "gülümseyerek" karşılık verdiği iddia edildi.
Masada bulunan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in de İmamoğlu'na "Aday olma İstanbul'da kal" dediği öğrenilirken, konuyla ilgili olarak Çetin "İmamoğlu'na, 'İstanbul'u kazanmalısın' dedik" ifadelerini kullandı.
ROTAYI YENİDEN İSTANBUL'A KIRDI
Masada umduğunu bulamayan İmamoğlu'ndan yemek sonrası dikkat çeken bir çıkış geldi. Meseleyi makam meselesi olarak görmediğini ifade eden İmamoğlu, "İstanbullular hemşehrim" ve "16 milyon" gibi vurgulamalarda bulundu.
CHP'li İBB Başkanı Çatalca'da da yaptığı konuşmada "Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini, hem de İstanbul'un ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu durum "Kılıçdaroğlu'nu yutamayınca rotayı İstanbul'a kırdı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Öte yandan 'değişim' isteyen İmamoğlu'nun 'İstanbul' vurgulu açıklamaları CHP kulislerine bomba gibi düştü.
Fondaş Cumhuriyet'e konuşan CHP'li kurmaylar, "İmamoğlu'nun tartışma sürecinde genel başkan adayı mı olacak, yoksa İBB Başkanlığı'na devam mı edeceği belirsizliğini koruyordu. Ancak bu açıklamalarıyla durumunu netleştirdi ve partililerin ondan istediği görevine uygun 'doğal' açıklamayı yaptı" değerlendirmesini yaptı.
MURAT KARAYALÇIN ÖRNEĞİ...
"Karayalçın'ın 1993'te SHP Genel Başkanlığı için ABB Başkanlığı'nı bırakması sonucu Ankara kaybedilmişti. İmamoğlu, aynı süreci takip etmeyerek hatadan döndü" yorumunu yapan CHP kurmayları, "İmamoğlu, söyleminde samimiyse yerel seçim hazırlıklarını daha rahat sürdürebiliriz. Taban ondan zaten bu tutumu bekliyordu" şeklinde konuştu.
SÜRECİ İZLEYECEK, SEÇİM SONRASI İÇİN POZİSYON ALIYOR
Öte yandan kurultayda kazanamayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu'nun "yerel seçimlere odaklanma" hamlesiyle seçim sonrası için pozisyon aldığı, hesabını buna göre yaptığı konuluşuyor.
ÖZEL KENDİSİNE GENEL BAŞKANLIK, İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den olay bir çıkış geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.
İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız... Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.
Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var..."
Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.
Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." yanıtını verdi.
ZOOM CUNTASININ PLANI MI?
Özel'in kendisinin Genel Başkanlığa aday olduğunu belirterek İmamoğlu'na İBB ve sonrasında 'Türkiye'yi yönetme' rotası çizmesi "Zoom cuntasının planı bu mu?" sorusunu getirdi.
Öyle ki Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurarak oluşturduğu 'Değişim A Takımı'nın gerçekleştirdiği Zoom toplantısında yer almıştı.
CHP kulislerinden sızan senaryoda da bu dillendirilmiş ve şu yorum yapılmıştı: "Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB'ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan'ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey'in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes 'Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB'yi alır, gelir, genel başkan olur' iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, 'Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı'. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel'in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, 'Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı' açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
- 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...
- Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu?
- YKS TERCİH SONUÇLARI 2023 | ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
- Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? FB Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- KPSS ÖABT ne zaman 2023? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? Öğretmenlik Alan Sınavı sınav süresi ve saati...
- Yalı Çapkını'nda yaşanacak 2 ayrılık diziyi uçuruma sürükleyecek! Senaryoyu sil baştan yazacaklar!
- 2 haftada tartıda -5 KG garanti! İbrahim Saraçoğlu'nun en tesirli yağ yakıcı kürü! Günde 1 bardak...
- Ağustos'tan itibaren zamlı ödenecek! Miktarlar güncellendi! e-Devlet'ten başvurana 5 BİN TL nakit para yardımı!
- 4 Ağustos 2023 sigaraya zam mı geldi son dakika? Sigaraya zam gelecek mi? 2023 Güncel zamlı sigara fiyatları...
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı!
- Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray NK Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?