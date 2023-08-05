Dümeni İstanbul’a kırdı seçim sonrasına pozisyon aldı! Ekrem İmamoğlu’nun CHP koltuğu planı

ÖZEL KENDİSİNE GENEL BAŞKANLIK, İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ

Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den olay bir çıkış geldi. Kendisinin genel başkanlığa aday olduğunu "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diyerek duyuran Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul üzerinden gelecek rotası çizdi.



İmamoğlu'nun İBB'ye tekrar aday olması halinde kazanacağını savunan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Ekrem Bey bu kararı kendi durumunu değerlendirerek kendisi verecek en sonunda ama Türkiye'nin ve partinin geleceği açısından kendi okumam şudur; İnsanlar size bir görevi teslim edeceklerse sizin geçmişinizde bir başarı hikayesi görürlerse daha kolay görevlendiriyorlar. İnsanlar icraat seviyor. Muhalefetin ne kadar etkin ve iyi yapıldığından çok icraatta ne kadar iyi olduğunu ve bu işi yapıp yapamayacağınız... Burada İBB Türkiye açısından iyi bir ölçeklendirme.

Recep Tayyip Erdoğan oradan gelip ülkeyi yönettiği için genel kamuoyunda özellikle bize oy vermeyen sağ seçmende o yol bir kabul görmüş. İlla öyle olacak diye bir şey yok. İBB Başkanımız şimdi tekrar aday olduğu takdirde kazanacağına yürekten inanıyorum. Ciddi anketler var..."

Özel İmamoğlu'nun siyasi geleceğini işaret ederek, "AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak ve icraatın içinde başında bir seçenek olarak Erdoğan arada bir seçim kazanmasına rağmen İstanbul'u kazanmış olacak. Bu gelecekte Türkiye'yi yönetme talebiyle ortaya çıkmak için güçlü bir pozisyon." dedi.

Özel "Yani Ekrem İmamoğlu İBB'ye aday olmalı mıdır?" sorusuna "Benim partisini de ülkesini de seven bir kişi olarak samimi ve kişisel görüşüm bu yöndedir." yanıtını verdi.