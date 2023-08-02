Kritik YAŞ toplanıyor! Başkan Erdoğan liderlik yapacak! Genelkurmay Başkanı kim olacak? Atama bekleyen generaller kimler?

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞECEK Mİ?

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen başlıklardan biri de Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

Bu göreve, Başkan Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.